РИАМО - 28 июн. На торгах продали земельный участок площадью 26,6 гектара в микрорайоне Некрасовка Москвы более чем за 1 миллиард рублей, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

«27 июня ДОМ.РФ на открытом аукционе продал земельный участок площадью 26,6 гектара, расположенный на улице 1-я Вольская, в микрорайоне Некрасовка. Победителем аукциона стало АО «Геос Трейд», – говорится в сообщении.

По Генплану Москвы и плану землепользования и застройки данная территория относится к зоне жилых районов и микрорайонов многоквартирной жилой застройки.

Площадь земельного участка позволяет построить микрорайон, который будет соответствовать критериям комфортной жилой среды, предполагающим в том числе строительство социальной инфраструктуры: школ, детских садов и спортивных комплексов, обеспечивающих комфортное проживание граждан.

В результате торгов итоговая цена участка составила 1,01 миллиарда рублей.

«Пейзаж» Малевича выставят на торги в Лондоне >>