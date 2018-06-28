РИАМО - 28 июн. Шведский ритейлер одежды H&M откроет магазин принадлежащего группе бренда COS до конца этого года в столичном торговом центре «Афимолл», пишет в четверг газета «Коммерсант».

«По данным одного из источников «Ъ», COS может быть открыт на месте магазина Forever 21. H&M пыталась вывести бренд на российский рынок на протяжении практически пяти лет – экспансию останавливали проблемы с подбором помещения и сложная экономическая ситуация в стране», – отмечается в статье.

Эксперт считает, что «Афимолл» выбран, поскольку там освободилось удачное по расположению помещение. Кроме того, стороны достигли взаимовыгодных условий по аренде: речь может идти о 4–6% от оборота, тогда как в «Европейском» или «Атриуме» условия были бы менее выгодными для ритейлера.

Выход COS на российский рынок останавливала и сложная экономическая ситуация. После резкого снижения объемов российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2015 году, когда он сократился на 9%, наметилась тенденция возвращения к росту. В 2016 году рынок стагнировал, объемы увеличились всего на 1%, но в 2017 году он вырос на 2,6%, до 2,36 триллиона рублей, следует из оценок Fashion Consulting Group.

Несмотря на то, что средний чек COS в Европе составляет 100–150 евро, в Москве и Санкт-Петербурге бренд будет востребован, считает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Она не исключает, что COS откроет в этих городах еще по два-три магазина.