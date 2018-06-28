РИАМО - 28 июн. На выборы губернатора Московской области, которые состоятся 9 сентября, своих кандидатов выдвинули 11 партий, однако кандидат от партии «Национальный курс» снял свою кандидатуру по личным причинам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области окончен. В соответствии с требованиями закона Московской области <…> документы на выдвижение на должность губернатора Московской области представлялись лично кандидатами», - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 четверга в Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур - выдвинут от Московского областного регионального отделения партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»; Кирилл Жигарев - выдвинут от Московского областного отделения ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Владимир Рязанов - выдвинут от Московского областного отделения политической партии «Коммунисты России».

От регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Московской области выдвинут Максим Шингаркин; от регионального отделения в Московской области политической партии «Партия народной свободы» («Парнас») - Алексей Дуленков. Александр Солонкин выдвинут от регионального отделения в Московской области политической партии «Национальный курс», однако 27 июня от него поступило заявление о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, то есть к так называемому этапу прохождения муниципального фильтра.

«Этап выдвижения закончен, Избирательная комиссия переходит ко второму этапу - регистрации кандидатов, которым необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в 51 муниципальном образовании», - отметила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

Она уточнила, что такой порядок сбора подписей установлен законом «О выборах губернатора Московской области». Кроме подписей в свою поддержку, при сдаче документов для регистрации кандидаты должны представить первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и иные документы.

«Избирательной комиссии Московской области дается 10 дней для проверки этих документов, представленных кандидатами на регистрацию. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля», - заключила Хаймурзина.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.