РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 1 июля пройдет бесплатный мастер-класс по современным направлениям танцев, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

«В воскресенье, 1 июля, на танцевальной веранде парка имени Виктора Талалихина в 13:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 19:00 – по дэнс-миксу. Все желающие могут принять участие бесплатно. Проведут танцевальный мастер-класс профессиональные хореографы студии танцев «3D MoTiON» Анна Григорьева и Анастасия Роженцева», – сказал организатор.

Участникам рекомендовали взять с собой удобные кеды и бутылочку воды.