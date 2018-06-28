РИАМО – 28 июн. В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту, рабочая группа уже одобрила создание системы универсальных идентификаторов личности, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики отправила на доработку поправки, смысл которых – создать систему универсальных идентификаторов. Поправки предложены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона – точно также, как биометрические данные для клиентов банков», – говорится в статье.

В документе – девять будущих идентификаторов: электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные и другие данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента.

По данным агентства AC&M Consulting, проникновение сотовой связи в России составляет 179%. В 2017 году в стране продано 109 миллионов сим-карт. Если мобильный номер станет универсальным идентификатором личности, операторы могли бы за отдельную плату помогать партнерам идентифицировать клиентов для оказания услуг, а платил бы за это только партнер, не сам абонент.

По расчетам аналитиков, дополнительная выручка всех операторов связи от идентификации как услуги может составить до 150 миллиардов рублей за 4-5 лет.

Представителям электронной коммерции услуга идентификации по мобильному позволит узнать номера телефонов клиентов, абоненты – пользователи банков смогут подтверждать транзакции и также любой человек сможет быстро авторизоваться на порталах госуслуг, заключается в материале.