РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Обнинске Калужской области увековечат память подольского курсанта Петра Ларина, который сражался на Ильинских рубежах, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж»» в соцсети «ВКонтакте».

«В Обнинске решили увековечить память подольского курсанта, сражавшегося на Ильинских рубежах, Петра Ларина. Заслуженный учитель РСФСР, он больше 20 лет с 1964 по 1986 годы был директором школы №3. Мемориальную табличку установят на фасаде школы», – говорится в сообщении.

Ларин родился в 1923 году, после школы поступил в Подольское артиллерийское училище. 5 октября 1941 года 17-летний Ларин вместе со своими товарищами ушел на фронт, на защиту Ильинского рубежа. Позже воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Служил в армии до 1946 года.

Вследствие тяжелого ранения после войны его признали нетрудоспособным, он стал инвалидом III группы. С 1964 по 1986 годы работал директором школы №3 Обнинска, там создал школьный музей Боевой славы, материалы которого рассказывают о воинах, похороненных в мемориальном комплексе «Вечный Огонь».