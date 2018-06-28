РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Завод «ЗиО-Подольск» изготовил гидрокамеры для второго серийного ледокола нового поколения «Урал», говорится в сообщении пресс-службы ПАО «ЗиО-Подольск».

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершил изготовление четырех гидрокамер для первого реактора силовой установки «РИТМ-200» второго серийного универсального атомного ледокола «Урал». Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора и предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора», – говорится в сообщении.

Масса одной гидрокамеры составляет 4,5 тонны. В настоящее время специалисты завода готовятся к процессу сборки гидрокамер с корпусом реактора. Процесс сварки будет проходить в специальном стапеле, где корпус реактора установят в вертикальном положении.

В 2016-2017 годах с производственной площадки «ЗиО-Подольск» отгрузили и установили на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и первого серийного атомохода «Сибирь».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания РУ «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».

РУ «РИТМ-200» – принципиально новая реакторная установка для ледокольного флота. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 мегаватт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости прохождения льда.

Парогенерирующий блок надежно работает при воздействии бортовой качки с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º, а также при длительном крене до 30º. Срок службы реакторов 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет.