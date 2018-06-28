РИАМО – 28 июн. Цены на гостиничные номера в Москве в первую неделю чемпионата мира по футболу FIFA выросли примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, пишет в четверг газета «Известия».

«По итогам третьей недели июня, на которую пришлось открытие первенства (с 11 по 17 июня), средний чек в Москве вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом месяц назад (с 14 по 20 мая). В июне он составил 9,2 тысяч рублей. В других городах, где проходят соревнования, зафиксирован рост на 27% — в среднем до 8,8 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Рост выручки отелей Москвы составил 16%, в среднем по городам-организаторам чемпионата — 9%, а по России — 7%. Больше всего с 11 по 17 июня выручка отелей увеличилась в Волгограде и в Сочи — на 90 и 63% соответственно.

Предельные гостиничные цены на период проведения мундиаля определили в начале 2016 года постановлением правительства. Нарушением считается более высокая цена, чем указано в постановлении. За это отелю грозит штраф — в двукратном размере излишне полученной выручки. Отелям и другим коллективным средствам размещения было запрещено завышать цены за месяц до мундиаля, во время него и еще месяц после.

Роспотребнадзор к 18 июня проверил 24,6 тысяч гостиничных объектов. В 832 случаях выявили завышение цен на гостиничное обслуживание.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 миллионов рублей», — сообщил изданию сотрудник Роспотребнадзора.

Высокие цены на гостиничные услуги будут держаться еще месяц после финального матча, считает президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Выручка гостиниц в регионах ЧМ вырастет в несколько раз уже после того, как цены снизятся. Дело в том, что россиянам интересно будет посмотреть, как изменились города после чемпионата. Так было после сочинской Олимпиады в 2014-м», — сказал он.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.