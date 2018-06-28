РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Житель Подольска пожаловался на плесневелые абрикосы, которые продавали недалеко от станции «Гривно» в микрорайоне Климовск, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на плесневелые и гнилые фрукты. Он отметил, что некачественные абрикосы продавали в районе станции «Гривно» на улице Ленина, у дома №14Б. На просьбу убрать фрукты с прилавка самостоятельно ответили грубым отказом.

«Сотрудники Управления потребительского рынка администрации округа рассмотрели обращение с выездом на место. В ходе мониторинга было установлено, что деятельность осуществляется в соответствии с договором аренды части земельного участка, находящегося в частной собственности. Информация, изложенная в обращении, была доведена до индивидуального предпринимателя и проведена разъяснительная беседа о культуре общения с покупателями и о правилах торговли», – сказал начальник Управления потребительского рынка Николай Тупикин.

Он отметил, что покупателям при приобретении товаров следует обращать внимание на их внешний вид и качество, чтобы не нанести вред своему здоровью.