РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы в четверг в 18:00 пройдет форум «Управдом», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В четверг (28 июня – ред.) в 18:00 во Дворце спорта «Триумф» состоится форум «Управдом» на тему: «Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в 2018 году»», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что любой желающий может посетить форум и задать свои вопросы сотрудникам администрации и представителям управляющих компаний.