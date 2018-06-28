РИАМО - 28 июн. Московский торговый центр «Атриум», где накануне произошел пожар, снова работает в обычном режиме, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Вечером 27 июня в торговом центре «Атриум» на Земляном Валу произошло возгорание утеплителя под кровлей. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Всех посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали. После ликвидации возгорания торговый центр закрыли до конца рабочего дня.

«У нас все хорошо. Сегодня торговый комплекс полностью возобновил свою рабочую деятельность», - сказала сотрудница торгового центра.

Она также отметила, что очаг возгорания был небольшой. Службе охраны ТЦ удалось быстро локализовать пожар, что облегчило работу сотрудникам МЧС, которые прибыли на место в течение пяти минут.

Сотрудники торгового комплекса рассказали, что не испытывают беспокойства и готовы работать в своем обычном режиме. Работник одного из магазинов одежды добавил, что покупатели вели себя во время пожара спокойно.

Торгово-развлекательный комплекс «Атриум» работает с 10:00 до 23:00.

Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве. ВИДЕО>>