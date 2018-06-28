РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске в одном из сетевых магазинов изъяли партию пончиков с глазурью после жалобы жителя на наличие в них муравьев, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал жалобу на портал на продажу некачественной продукции в одном из сетевых магазинов на улице Филиппова, дом 1. Он отметил, что в выпечке, которую продавали в магазине, находились насекомые, а именно муравьи.

«Сотрудники Управления потребительского рынка администрации округа рассмотрели обращение с выездом на место. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. О данном факте администрация магазина знает и подтверждает. Была проверена вся партия указанного товара (выпечка-пончики в глазури), а также она была изъята из продажи для возврата поставщику», – сказал начальник Управления потребительского рынка Николай Тупикин.

Он отметил, что данная продукция в магазин поступает в виде полуфабрикатов в замороженном и упакованном виде. В магазине проводят процесс размораживания, путем подогрева.

«Меры по привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством приняты. В частности, была направлена претензия на производство данной продукции в компанию «FAZER»», – пояснил Тупикин.