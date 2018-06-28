РИАМО - 28 июн. Из столичного бюджета выделили 166,7 миллиона рублей на информирование избирателей о предстоящих выборах мэра Москвы, в первую очередь, горожанам будут разъяснять нововведения в избирательном законодательстве, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Мосгоризбирком за последний месяц объявил три конкурса на информирование избирателей с общей начальной ценой контрактов в 166,7 миллиона рублей. При этом в 2013 году на аналогичные цели комиссия потратила 66,9 миллиона рублей. О том, почему затраты выросли в два с половиной раза, рассказал глава МГИК Валентин Горбунов.

«Главная причина увеличения затрат заключается в том, что до избирателей нужно довести новеллы избирательного законодательства: возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22:00, внедрение системы «мобильного избирателя»,— пояснил Горбунов.

Один из конкурсов, размещенных МГИК на сайте госзакупок, посвящен информированию избирателей об изменениях избирательного законодательства, максимальная цена контракта составляет 49,9 миллиона рублей. В техзадании указывается, что нужно разработать не менее пяти вариантов концепции кампании по информированию граждан об изменениях в законодательстве. Кампания будет включать в себя нанесение изображений на воздушные шары и футболки волонтеров, создание специальных материалов для молодежной аудитории (включая аудио- и видеоролики).

Информировать москвичей необходимо, поскольку в мае Мосгордума приняла несколько изменений в Избирательный кодекс. Победитель конкурса также должен представить интерактивные карты с расположением новых избирательных участков, отмечает газета.

Издание добавляет, что на улицах города уже появились лаконичные баннеры с надписью «Выборы мэра Москвы 9 сентября». При этом еще нет победителя конкурса по размещению информационных материалов к выборам (максимальная стоимость контракта 30,7 миллиона рублей). В техзадании указывается, что места их размещения — Москва и шоссе в Подмосковье, а также территория вокзалов.

По одной из закупок победитель уже определен, им стала «Группа ИМА», которая выполнит работы за 83,2 миллиона рублей. Для МГИК «Группа ИМА» разработает концепцию информационной кампании, ее визуальный образ, стилистику, а также слоганы. ИМА также должна разработать материалы для общественного транспорта и единую стилистику внешнего вида сотрудников избиркомов. Кроме того, тиражом 3,8 миллиона экземпляров напечатают открытки-приглашения, а для впервые голосующих — 26 тысяч приглашений-трансформеров. Также ИМА должна разработать не менее шести рекламных заставок и видеороликов.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.