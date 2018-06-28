РИАМО - 28 июн. Большинство крупных застройщиков жилья планируют повысить цены на жилье, единовременно повышение связано с новым законом о долевом строительстве, который вступает в силу 1 июля, пишет в четверг газета «Ведомости».

Об этом с московских рекламных щитов уже предупреждает клиентов крупнейший застройщик жилья в России – группа ПИК.

«Конкретные цифры станут известны после 1 июля и будут зависеть от проекта и площади квартиры. Тотальное повышение застройщиками цен на квартиры совпало со вступлением в законную силу поправок к закону о долевом участии в строительстве, значительно ужесточающих правила продажи жилья в России», – говорится в статье.

С 1 июля строить и продавать жилье в России смогут только компании, отвечающие определенным требованиям. Так, застройщики должны иметь трехлетний опыт строительства проектов не менее 10 тысяч квадратных метров и не менее 10% собственных средств на счету и другие требования.

Любые изменения в законодательстве, которые приводят к дополнительной нагрузке на девелоперов, влияют на конечную стоимость квартир, отметил руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

«После 1 июля цены вырастут пропорционально росту затрат девелоперов. К тому же теперь им станет невыгодно продавать за счет скидок и промоакций большие объемы быстро и по минимальной цене», – отметил эксперт.

Как прогнозируют аналитики, в среднем, в зависимости от конкретного объекта, цены на жилье могут подняться на 1-3%.