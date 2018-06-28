РИАМО - 28 июн. АО «ЖТК», осуществляющего деятельность в столовой №16 в подмосковном Можайске на улице Вокзальная, оштрафовали за многочисленные нарушения технических регламентов о безопасности пищевой продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

При осмотре помещения столовой, обеспечивающей питание для сотрудников предприятия и посетителей, специалисты ведомства выявили ряд нарушений, в числе которых: отсутствие места для процесса дефростации замороженной продукции; отсутствие поточности технологических процессов; отсутствие санитарного пропускника на входе в цех по производству продукции из мясосырья и другие.

«За выявленные нарушения АО «ЖТК» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в материале.