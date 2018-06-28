РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Ученики средней школы №2 из Королева представляют Московскую область на VI межрегиональных соревнованиях полевого лагеря «Юный пожарный», которые проходят в Тамбовской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Открытие VI межрегиональных соревнований полевого лагеря «Юный пожарный» состоялось в Тамбове 27 июня. В соревнованиях принимают участие более 250 учеников общеобразовательных учреждений ЦФО.

«Московскую область представляют учащиеся средней школы №2 имени Михайлова городского округа Королев - команда «Дивизион»», – говорится в сообщении.

После торжественной церемонии открытия 17 команд Центрального регионального центра приняли участие в комбинированной пожарной эстафете, показав спортивный дух, целеустремленность и хорошие результаты.

Кроме того, спортсмены определили лучших в вязании узлов спасательной веревкой и конкурсе «Надевание на скорость боевой одежды пожарного».

Полевой лагерь расположен в живописном месте, но не только природа придает сил спортсменам, но и прекрасно организованные условия проживания и прохождения всех этапов соревнований.

Итоги будут подведены 29 июня. В этот же день назовут победителей, наградят лучших и призеров.