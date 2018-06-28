РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В парке Лапса поселения Томилино Люберец не будут строить храм, сообщил руководитель территориального управления «Томилино-Октябрьский» Геннадий Мушанов.

Ранее жительница Томилина обратилась в администрацию с просьбой не строить храмовый комплекс в парке Лапса. Она отметила, что большинство жителей против строительства.

«На данный момент никакой готовой проектной документации по строительству храма нет. Если возникнет этот вопрос, то будет общественное обсуждение», – сказал Мушанов.

По его словам, раньше в парке была начальная школа. Поэтому на данной земле не получится легко получить разрешение на строительство. Он добавил, что на участке может проводиться религиозная деятельность, но капитальное строительство на землях лесхоза запрещено.