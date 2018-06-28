РИАМО - 28 июн. Норвежские ученые из института морских исследований в Тромсе зафиксировали кардинальные изменения климата в северной части Баренцева моря, по мнению исследователей, необратимое потепление в этом регионе приведет к экологической катастрофе, сообщает Газета.ru.

Данные выводы ученых из Тромсе опубликованы в научном журнале Natural Climate Change. Они считают, что северная часть Баренцева моря теряет признаки арктического климата и в ближайшем будущем может стать частью атлантической климатической системы.

«В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями. На севере климат холодный, его экосистемы связаны с ледовым покровом, а на юге преобладают более мягкие атлантические условия. Данное различие сложилось из-за того, что в южную часть моря поступают теплые соленые воды Атлантики, а на север приходят пресные холодные воды Арктики. По наблюдениям ученых, холодные воды с каждым годом все больше отступают к северу из-за напора атлантических вод», – поясняется в материале.

По мнению ученых, причиной этого явления стало нарушение стратификации водных слоев из-за постепенного сокращения пресной воды, которая поступает в Баренцево море при таянии ледников. При нормальном климатическом цикле лед тает, благодаря этому поверхность океана получает холодную пресную воду, из которой на следующую зиму формируется новый ледовый покров.

«В случае, если холодной воды недостаточно, то стратификация начинает нарушаться. Исследователи пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря. Они отметили, что данный процесс является необратимым», – заключается в публикации.