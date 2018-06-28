РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Жители подмосковного Подольска 2 и 9 июля смогут посетить открытые уроки по йоге-стретчингу, сообщается в группе «Йога-студия «Шанти» в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске пройдут открытые уроки по йоге-стретчингу 2 и 9 июля с 18:15 до 19:45. Йога-стретчинг является одним из направлений йоги, в котором основной упор сделан на развитие гибкости. Занятие будет проходить на протяжении 1,5 часов и подойдет для всех желающих любого уровня подготовки», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить по адресу: улица Февральская, дом 57. Записаться можно по телефону: 8(925)355-78-95.