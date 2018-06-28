РИАМО – 28 июн. На западе Москвы четверо неизвестных напали на ювелирный магазин и увезли из него сейф на тележке, сообщает РЕН ТВ.

«По некоторым данным, инцидент произошел на улице Шолохова. Злоумышленники «положили на пол» охранников и похитили сейф, положив его в тележку, которая была у них с собой», – говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись на автомобиле Jeep черного цвета. Для их поиска и поимки в столице был объявлен план «Перехват».

Дальнейшая информация уточняется.