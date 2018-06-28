РИАМО - 28 июн. Строительств физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном началось на Базовской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщик – ООО «Браво-М» – получил на днях разрешение на строительство ФОКа с бассейном по адресу: улица Базовская, владение 15, участок 2. Срок действия документа – 26 месяцев», – сказал глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Общая площадь комплекса составит 3,3 тысячи квадратных метров, высота – четыре этажа. ФОК будет обеспечен 66 парковочными местами.

Спортивный объект на Базовской улице разместится в непосредственной близости от жилого комплекса, в состав которого входят 11 корпусов.

«Рядом с жилыми домами есть три детских сада и две школы. А ближайший фитнес-центр – уже в паре кварталов. Получается, что потенциальная аудитория нового ФОКа уже определена, а значит, есть большая вероятность, что он будет востребован у жителей района», – отметил председатель комитета.