РИАМО - 28 июн. Агентство «ТурСтат» выявило, сколько болельщиков посетили все матчи чемпионате мира-2018 по футболу в Москве с 14 по 27 июня.

«В Москве восемь матчей чемпионата мира-2018 увидели 488 тысяч 804 зрителя. На матчах ЧМ-2018 в городах России уже побывало более 2 миллионов человек», – говорится в пресс-релизе.

Матч между сборными Сербии и Бразилии на стадионе «Спартак» увидели 44 тысячи 190 зрителей. Ранее три матча на «Спартаке» также увидели по 44 тысячи 190 зрителей на матче Аргентины и Исландии 16-го июня, игре Польши и Сенегала 19-го июня и матче Бельгии и Туниса 22-го июня.

Четыре матча ЧМ-2018 в «Лужниках» посмотрели по 78 тысяч 11 зрителей, включая игру России и Саудовской Аравии 14-го июня, Германии и Мексики 17-го июня, Португалии и Марокко 20-го июня, а также Дании и Марокко 26-го июня.

Москва лидирует по посещаемости зрителями матчей мундиаля. В топ-5 посещаемости матчей также Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.