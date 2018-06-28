РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Сотрудники полиции в Подольске рассказали воспитанникам одного из детских лагерей о вреде наркотиков и ответственности за их хранение в рамках акции «Мы выбираем жизнь!», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Олегом Лебедевым провели акцию «Мы выбираем жизнь!» с учащимися Школы молодых журналистов на базе одного из детских лагерей, акция была приурочена к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Цель акции – напоминание подросткам о вреде алкоголизма, табакокурения, об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«Сотрудники полиции рассказали детям о работе отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД, о последствиях потребления наркотических средств, а также об ответственности за преступления, связанные с хранением и распространением запрещенных веществ. Полицейские и дети вместе обсудили причины возникновения данной проблемы и поразмышляли о вопросе наркотической и алкогольной зависимости в историческом контексте», – говорится в сообщении.

По итогам встречи сотрудники полиции ответили на вопросы молодых журналистов, пожелав ребятам отличного отдыха и продуктивной работы.