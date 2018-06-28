РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске на Большой Серпуховской улице столкнулись две иномарки, в результате происшествия могут быть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух иномарок произошло в четверг утром на Большой Серпуховской улице в Подольске недалеко от остановки «Железнодорожный».

«Я проезжал мимо. На тот момент уже одна карета скорой помощи уехала с включенной мигалкой, а другая оказывала кому-то помощь. Поэтому возможно, что в аварии кто-то пострадал», – сказал очевидец.

Согласно видео ДТП, снятому одним из очевидцев происшествия и опубликованному в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», повреждения у автомобилей серьезные. Также из-за аварии произошел разлив топлива на автодорогу.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 8:20 на данном промежутке автодороги образовалась пробка около 900 метров. Движение затруднено от дома №150 до дома №206 на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет от 5 до 15 километров в час.