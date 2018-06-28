РИАМО – 28 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за торговлю редкими животными в онлайн-режиме, сообщает в четверг Газета.ru.

В статьи 243 («Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России») и 258 («Незаконная охота») Уголовного кодекса России вносятся поправки.

«Нововведения предусматривают, что незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, а также биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, влечет наказание в виде принудительных работ в течение четырех лет и штрафа до 1,5 миллионов рублей, либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

До изменений максимальным наказанием за торговлю редкими животными и биологическими ресурсами было два года исправительных работ и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт.