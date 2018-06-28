РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске планируют потратить более 4 миллионов рублей на капремонт аудиторий и помещений Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Российский государственный университет туризма и сервиса» опубликовало заявку на капитальный ремонт аудиторий и помещений левого крыла третьего этажа в Подольске. Начальная (максимальная) цена контракта – 4 330 181,25 рублей. Источник финансирования – субсидия на выполнение государственного задания. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 23 июля.

Согласно заданию, подрядчик должен будет покрасить стены, демонтировать и установить оконные блоки, разобрать полы и многое другое. Завершить работы нужно будет в течение 60 календарных дней после заключения договора. Место выполнения работ: улица Красная, дом №20.