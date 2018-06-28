РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В поселке Сельхозтехника в Подольске по просьбе жителя заделали ямы на автодороге, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на некачественное состояние автодороги в поселке Сельхозтехника, на улице Покровская и отметил, что на данной дороге имеются ямы.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги микрорайона Стрелковский, поселка Сельхозтехника, на улице Покровская и сообщает, что дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут решить жители, проголосовав на портале «Добродел».