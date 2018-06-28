РИАМО – 28 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за неисполнение закона о запрете сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов (анонимайзеров), сообщает Газета.ru.

Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Из документа следует, что за выдачу поисковыми машинами ссылок на анонимайзеры граждан будут штрафовать в размере от 3 до 5 тысяч рублей С должностных лиц будут взимать от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на анонимайзеры в окончательном чтении 5 июня нынешнего года.

Закон, ограничивший работу анонимайзеров и VPN-сервисов, вступил в силу в ноябре 2017 года. Перечень подпадающих под него сервисов определяет Федеральная служба безопасности (ФСБ) или другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность.