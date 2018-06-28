РИАМО - 28 июн. В сети кинотеатров «Москино» в честь Дня семьи, любви и верности пройдут бесплатные показы фильмов о семейных ценностях, посмотреть их можно будет 7 и 8 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы решили отметить этот праздник программой «Нежные чувства». В нее войдут 10 всенародно любимых фильмов самых разных жанров. Это лирическая комедия Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» и фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», драма Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» и нежная история о первой любви «Вам и не снилось», — сказала гендиректор сети «Москино» Светлана Максимченко.

Показы пройдут в восьми кинотеатрах сети: «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Туле». Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

«В городской сети кинотеатров «Москино» регулярно проходят бесплатные показы известных кинолент, связанных с именами популярных актеров, режиссеров, сценаристов, а также фильмы, тематика которых приурочена к какому-либо празднику, популярному у горожан», - отмечается на сайте.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.