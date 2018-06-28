РИАМО - 28 июн. В Дмитровском районе Москвы в парке «Вагоноремонт» стартовали работы по комплексному благоустройству и озеленению общей площадью 9,5 гектара, обустройство ведется с учетом пожеланий москвичей, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

«В проекте благоустройства парка «Вагоноремонт» учли пожелания горожан. Москвичи предложили добавить дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской, обновить спортивную и детскую зоны, а также заменить шахматный павильон. Свои идеи они высказали на общественных обсуждениях и в ходе голосования в проекте «Активный гражданин», – отметил Бирюков.

По его словам, парк «Вагоноремонт» (второе историческое название «Ветеран») популярен среди людей старшего поколения. Его адаптируют для пожилых и маломобильных групп населения: создадут необходимую инфраструктуру. В парке появится беседка со сценой для проведения камерных мероприятий и танцевальных вечеров. Отдельное внимание уделили новому решению существующей зоны для игры в шахматы: для местного шахматного клуба построят современный павильон с навесом, который защитит от неблагоприятных погодных условий.

«Спортивная инфраструктура парка полностью обновится. Будет организована новая спортивная площадка, на которой установят различные тренажеры для силовых упражнений, а также четыре стола для пинг-понга с навесами от дождя. Кроме того появится площадка для игры в городки, рассчитанная на проведение соревнований районного масштаба», – добавил Бирюков.

Он также сообщил, что расширится и детская площадка. Здесь выделят отдельную зону для малышей до трех лет, добавят качели-люльки и организуют масштабную зону для игры с песком, а в зоне для детей постарше установят сетки для лазания и тренажеры-балансиры.

«На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников. Также здесь разобьют цветники и обустроят газоны. В парке появится две площадки для тихого отдыха, их организуют среди берез и сосен», – сказал заммэра.

Существующую сеть тропинок и дорожек максимально сохранят, а там, где это необходимо, обустроят новые. Для безопасности посетителей установят опоры наружного освещения.

«На сегодняшний день специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по демонтажу существующего асфальтобетонного покрытия. Уже демонтированы старые малые архитектурные формы и опоры освещения, готовы траншеи под укладку инженерных сетей. Рабочие приступили к обновлению дорожно-тропиночной сети, устройству разнотравного газона и восстановлению существующего. В местах производства работ установили ограждения, а также оградили стволы растущих здесь деревьев», – сказал Бирюков.

Основные работы планируется завершить в августе текущего года. Сезонные работы по высадке деревьев и кустарников, а также пуско-наладочные работы выполнят в осенний период, заключил заммэра.