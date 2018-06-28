РИАМО – 28 июн. В Москве провели рейды по выявлению случаев намеренного завышения цен таксистами во время обслуживания иностранных туристов, цены для россиян и для гостей из-за рубежа различались в пять раз, сообщил РИАМО координатор движения «Безопасная столица» Антон Акишин.

«Да, рейды проводили. Нарушения были связаны в первую очередь с завышением цен. Мы посмотрели по «Яндекс.Такси», сколько будет стоить поездка от метро «Белорусская» до Красной площади, вышло 300 рублей, а у таксиста, когда подошел иностранец, он назвал цену в 1,5 тысячи рублей», - сказал Акишин.

Он отметил, что в ходе проверки выяснилось, что у водителей не было документов технического и медицинского осмотра автомобиля, а также многие не смогли предъявить лицензию на такси.

«Все они <…> просто приехали подзаработать. Проверяли вблизи вокзалов, еще несколько точек по Москве проверили. Сейчас уже попробуем совместно с сотрудниками ГИБДД, с надзорными органами провести такие мероприятия», - добавил Акишин.

Ранее СМИ сообщали о случаях завышения цен таксистами для иностранцев в столице. Так, болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона «Лужники» до гостиницы на проспекте Мира порядка 30 тысяч рублей.