РИАМО – 28 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право банкам блокировать карты при подозрении на списание средств без согласия владельца, сообщает Газета.ru.

«Документ предусматривает создание правового механизма, направленного на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств. Закон наделяет оператора по переводу денежных средств правом приостанавливать на срок до двух дней операции, которые демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента», – говорится в сообщении.

Кроме того, операторы по переводу средств и операторы платежных систем будут обязаны сообщать обо всех «подозрительных» операциях в Банк России.

Кроме карт, банки получат возможность блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и другие подобные сервисы.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня опубликования.