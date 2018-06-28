РИАМО - 28 июн. Московский транспорт справился с перевозкой болельщиков после матча сборных Сербии и Бразилии на стадионе «Спартак» за 1 час 5 минут, всего городским транспортом воспользовались около 44 тысяч зрителей игры, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Игра в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018 прошла вечером 27 июня. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

«Мы действуем по отлаженному плану. Благодаря совместной работе организаторов, сотрудников транспортного комплекса и полиции болельщики покинули стадион и прилегающую территорию за 1 час 5 минут», – сказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В частности, 38 тысяч человек уехали на метро, 2,8 тысячи – на пригородных электричках, 2 тысячи воспользовались бесплатными шаттлами S3 до станции метро «Сокол» и S4 до аэропорта «Шереметьево». Аккредитованные такси перевезли 1,2 тысячи пассажиров.

«Мы стараемся, чтобы пассажирам было комфортно. Игра на стадионе «Спартак» 27 июня между сборными Сербии и Бразилии завершилась в районе 23 часов вечера. Сегодня ночью мы продлили работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов и 45 регулярных маршрутов наземного транспорта до 3 часов ночи, чтобы болельщики, которые смотрели матч, могли без проблем добраться до дома», – добавил Ликсутов.

Также до 3 часов ночи метрополитен и МЦК будут работать с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.

Следующая игра в Москве состоится 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники», сыграют сборные России и Испании.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.