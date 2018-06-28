РИАМО - 28 июн. На северо-востоке Москвы в этом году обновят около 400 площадок для сбора мусора, планируется, что часть площадок огородят кирпичными стенками, а часть площадок после обновления будут представлять собой металлические бункеры с поднимающимися крышками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Северо-Восточного округа столицы.

«Всего в прошлом году 423 появились (обновленных контейнерных площадки - ред.), в этом году запланировано порядка 400. Может быть, получится даже больше», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обновленные контейнерные площадки будут двух типов. Первый вариант: на площадке устанавливаются кирпичные стены, в которые плотно входит мусорный контейнер. Второй вариант подразумевает установку небольших металлических бункеров с поднимающимися крышками.

«Основные мотивы (обновления контейнерных площадок - ред.) - замена старых, морально устаревших и отслуживших ограждений новыми видами. Соответственно, больше удобства, комфорта, и соответственно, чистоты», - добавил собеседник агентства.

По его словам, выбор между кирпичными ограждениями и металлическими бункерами будет сделан в каждом конкретном случае в зависимости от месторасположения мусорной площадки и пожелания жителей.