РИАМО - 28 июн. Проект павильона «Ластоногие» с комплексом бассейнов для Московского зоопарка утвердили в Москомархитектуре, строительство объекта начнется до конца года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке построят новый павильон «Ластоногие». Его возведут на старой территории неподалеку от павильона «Слоновник». Это сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны», - говорится в сообщении.

В бассейнах будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух - зубатых китов. Предполагается, что строительство павильона начнется до конца года. Его концепция уже утверждена в Москомархитектуре.

«Подобных вольерных комплексов нет ни в одном российском зоопарке, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза. Разработать проект и учесть все до мельчайших деталей нам помог Штефан Херинг-Хагенбек — известный немецкий зоолог, строитель, директор Гамбургского зоопарка. В зоопарке доктора Хагенбека павильон для ластоногих успешно функционирует и радует посетителей уже много лет», — сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

В новом павильоне создадут условия для круглогодичного содержания морских обитателей Русского Севера. Шесть уличных бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров устроят так, что в них круглый год будет поддерживаться оптимальная температура. Их наполнят соленой водой, которая каждый день будет проходить очистку с помощью современных технологий. При этом в ней сохранятся необходимые и полезные для животных свойства.

«В каждом из бассейнов будет эффект искусственной волны, чтобы морские обитатели зоопарка жили в условиях, приближенных к естественным. На волнах, например, любят кувыркаться морские котики и нерпы. Наблюдать за ними посетители смогут в специальной смотровой зоне, которую обустроят на одном уровне с водой. Таким образом, смотреть на животных можно будет на максимально близком расстоянии», - говорится в сообщении.

Помещения для сотрудников, которые будут ухаживать за животными, а также технические помещения с инвентарем для ухода за морскими котиками, нерпами, тюленями и белухами сделают внутри искусственной скалы.

«Работая над проектом павильона «Ластоногие», мы стремились создать прежде всего наиболее комфортную среду обитания. В связи с этим перед нами стояла задача оснастить вольерный комплекс особыми внутренними помещениями, в которых животные могли бы находиться тогда, когда им нужно побыть вдали от посторонних глаз. Например, в период рождения и вскармливания детенышей. Для таких случаев мы придумали и разработали на территории павильона искусственную скалу, внутри которой себя смогут комфортно чувствовать матери и их потомство», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что цель проекта — создать благоприятные условия для содержания, экспонирования и изучения уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу России и Международную Красную книгу.