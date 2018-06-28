РИАМО - 28 июн. Боткинская больница стала второй московской клиникой после НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где проводят операции по трансплантации органов и тканей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С июня в городской клинической больнице имени Боткина внедрено новое направление медицинской деятельности – трансплантация органов и тканей. Это второе лечебное учреждение департамента здравоохранения Москвы, которое выполняет подобные операции. Ранее трансплантация была доступна только в одной клинике – НИИ имени Склифосовского», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, врачи Боткинской больницы выполняют трансплантацию костного мозга и роговицы, а в июне успешно провели первую пересадку почки – пациентка уже выписана из клиники. В ближайшее время планируется выполнить первую трансплантацию печени.

«Открытие в Боткинской больнице такого важного направления, как трансплантология, стало возможным благодаря многопрофильности клиники, большому опыту и высокой квалификации врачей», – отмечается в материале.

Как добавляется на сайте, операции по пересадке донорских органов уже много лет успешно выполняют в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», который находится в Москве. Однако в федеральном центре оперируют не только москвичей, но и жителей других городов России. А возможности Боткинской больницы и НИИ имени Склифосовского направлены на лечение жителей столицы.

Также в Москве существует единый лист ожидания донорских органов, все операции по пересадке органов и тканей проводятся только на бесплатной основе.

«Срок ожидания пересадки донорского органа в Москве в среднем составляет два года. Это гораздо быстрее, чем в большинстве стран мира. Например, в Германии люди ждут около пяти лет. Главный критерий очередности – совместимость донорского органа и организма реципиента. Старт трансплантации в крупнейшей городской больнице – Боткинской – позволит сократить время ожидания операции для жителей Москвы и сделает пока еще редкий вид помощи более доступным», в – отметил главврач больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин.