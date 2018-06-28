РИАМО - 28 июн. На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали шесть возгораний, к тушению пожаров привлекли 13 единиц техники, сообщается в четверг на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 6. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 39 человек, 13 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом спасли 20 человек. ЧП на водных бассейнах не зарегистрировали.

За сутки в Подмосковье зарегистрирован один очаг горения сухой травы. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали два очага природных пожаров на площади 1,85 гектара на территории Московского военного и Ступинского лесничеств.

На сайте добавляется, что в настоящий момент в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории Подмосковья проживают пять команд-участниц. Это сборные Португалии, Франции, Бельгии, России и Аргентины. Звонков от заявителей по вопросам проведения ЧМ не поступало.