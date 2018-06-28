РИАМО - 28 июн. Порядка 380 табло электронной очереди к дежурному врачу появились в столичных поликлиниках, горожане могут следить в режиме реального времени, сколько человек сейчас ожидают приема специалиста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех городских поликлиниках. Проект реализуется столичным департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий города Москвы. <…> Во взрослых поликлиниках установлено 217 электронных табло, в детских – 162», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, к настоящему моменту это максимально полное покрытие поликлинической сети столицы. В ряде медицинских организаций электронные табло установят после завершения ремонта. Попасть к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон на прием с помощью инфомата или у стойки информации непосредственно в день обращения. С ним посетитель направляется в зону ожидания, где установлен информационный экран.

«Посещение дежурного врача помогает снизить нагрузку на участковых специалистов, поскольку они выполняют аналогичные с врачами общей практики и педиатрами функции. Первичную медицинскую помощь у дежурного врача можно получить независимо от прикрепления к поликлинике и места жительства, для этого достаточно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования», – отметил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Как добавляется в материале, сегодня в Москве ежедневно ведут прием около 500 дежурных врачей. В одной поликлинике может работать сразу несколько специалистов в зависимости от количества пациентов. Каждый день дежурные врачи проводят около девяти тысяч приемов.

«Табло электронной очереди начали появляться в городских поликлиниках в 2017 году. Идея их установки принадлежит горожанам, принявшим участие в краудсорсинг-проекте «Московская поликлиника». Записаться на прием к врачу москвичи также могут в режиме онлайн с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы», – сообщается на сайте.

Благодаря табло москвичи могут следить в режиме реального времени, сколько человек сейчас ожидают приема. Ситуацию анализируют администраторы поликлиник, сотрудники медицинских постов, а также заведующие отделениями. Полученные данные позволяют им перераспределять потоки пациентов.