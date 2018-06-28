РИАМО - 28 июн. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 27-29 градусов, по области - плюс 24-29 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

«В Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды с высокими температурными показателями и повышенным фоном атмосферного давления. Усугубит ситуацию возмущенный геомагнитный фон, который может усилить метеопатические реакции. Особенно нелегко при таких условиях придется лицам с различными заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска, в первую очередь, гипертоники, лица, склонные к спастическим реакциям, а также перенесшие инфаркт или инсульт», - предупреждают специалисты.