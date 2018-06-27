РИАМО - 27 июн. Сборная Бразилии обыграла команду Сербии со счетом 2:0 в рамках группового тура чемпионата мира по футболу на столичном стадионе «Спартак», передает корреспондент РИАМО.

На 15 минуте матча счет открыл Жозе Паулиньо, а на 68-й отличился Тиаго Сильва. Матч закончился со сетом 2:0.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места в группе.

Болельщики Бразилии выходят счастливые со стадиона. Они празднуют победу своей сборной. Фанаты спокойно покидают стадион. Метро работает на вход без оплаты проезда, зрители спокойно спускаются на эскалаторах.

Еще одна встреча в группе E состоялась в Нижнем Новгороде. Сборная Швейцарии вничью сыграла с Коста-Рикой - 2:2. Швейцарцы вышли из группы со второго места.

В среду сыграли также команды группы F. Южная Корея обыграла немцев - 2:0, а Швеция разгромила сборную Мексики со счетом 3:0. Поражение мексиканцев не мешает им продолжить борьбу в 1/8 финала.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.