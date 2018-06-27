РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Бронниц Виктору Неволину активно заняться вопросом привлечения медицинских работников.

«Нужно искать. Вы знаете, что мы сейчас реализовали большую программу, каждому педиатру и терапевту доплачиваем плюс 32 тысячи рублей, и у нас продолжают действовать специальные ипотечные условия для молодых врачей. Я прошу вас доложить в кратчайшие сроки, как вы собираетесь решать эту проблему», - сказал Воробьев.

Неволин уточнил, что в настоящий момент не хватает одного терапевта и двух педиатров.

«Для них зарезервировано соответствующее жилье, и как только появится соответствующий специалист, мы его готовы предоставить» - сказал глава городского округа.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что почти 5 тысяч врачей удалось привлечь в Подмосковье за пятилетний период – с 2013 по 2017 годы. Всего в Московской области на данный момент работает 24 тысячи врачей и свыше 51 тысячи среднего медперсонала.

В Подмосковье не хватает около 1 тысячи участковых терапевтов и педиатров. В этом году в регион привлекут свыше 400 специалистов данного профиля.