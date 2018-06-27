РИАМО - 27 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Бронниц Виктору Неволину активно заняться вопросом привлечения медицинских работников.
Неволин уточнил, что в настоящий момент не хватает одного терапевта и двух педиатров.
«Для них зарезервировано соответствующее жилье, и как только появится соответствующий специалист, мы его готовы предоставить» - сказал глава городского округа.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что почти 5 тысяч врачей удалось привлечь в Подмосковье за пятилетний период – с 2013 по 2017 годы. Всего в Московской области на данный момент работает 24 тысячи врачей и свыше 51 тысячи среднего медперсонала.
В Подмосковье не хватает около 1 тысячи участковых терапевтов и педиатров. В этом году в регион привлекут свыше 400 специалистов данного профиля.
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