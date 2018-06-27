РИАМО - 27 июн. В Талдомском городском округе Подмосковья сотрудники полиции помогли вернуться домой пожилому мужчине, который потерялся и не смог найти дорогу обратно, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее 79-летний супруг, страдающий потерей памяти, утром ушел из дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ рядом с деревней Бельское, и не вернулся.

«Незамедлительно на розыск пропавшего был сориентирован личный состав ОМВД. В результате проведения поисковых мероприятий мужчина был обнаружен экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД на территории соседнего садового товарищества», - говорится в сообщении.

Было установлено, что он с наступлением темноты был дезориентирован в пространстве и не смог самостоятельно найти дорогу домой.

Пенсионер в медицинской помощи не нуждался и был доставлен по адресу проживания.