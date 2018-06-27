РИАМО - 27 июн. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее положение об автоматизированной информационной системе «Единый транспортный портал «Московский транспорт» и киоск мобильных приложений» (АИС ЕТП), сообщается на официальном сайте главы города.

«Утвердить положение об автоматизированной информационной системе «Единый транспортный портал «Московский транспорт» и киоск мобильных приложений (приложение)», - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, Центр организации дорожного движения осуществляет от имени города Москвы правомочия собственника автоматизированной информационной системы «Единый транспортный портал «Московский транспорт» и киоска мобильных приложений, а также является оператором АИС ЕТП и обеспечивает ее эксплуатацию и развитие (модернизацию).

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию информационного наполнения АИС ЕТП.