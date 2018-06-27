РИАМО - 27 июн. В ходе заседания совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» собравшиеся осудили итоги первого квартала текущего года, всего за это время выручка составила более 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Утвержден состав правления АО «МАШ» в количестве одиннадцати членов; в соответствии с уставом АО «МАШ» члены правления избраны сроком на один год с 1 июля 2018 года. Совет директоров утвердил финансовую отчетность АО «МАШ» за первый квартал 2018 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

«Выручка в первом квартале 2018 года составила 6,35 миллиарда рублей, что на 4,6% превышает результат аналогичного периода 2017 года. Данное увеличение обусловлено ростом выручки от неавиационной деятельности на 16,7% в сравнении с первым кварталом 2017 года», - говорится в сообщении.

Валовая прибыль в первом квартале 2018 года увеличилась, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, на 5% за счет роста выручки, при этом операционные доходы растут быстрее операционных расходов. Основным фактором, повлиявшим на снижение чистой прибыли, стало сокращение курсовых разниц на 94,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В рамках заседания совет директоров также утвердил отчет о фактическом исполнении плана-графика по вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры Международного аэропорта «Шереметьево».