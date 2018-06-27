РИАМО - 27 июн. В более, чем 600 акциях, флешмобах и рейдах по благоустройству в Подмосковье приняли участие молодые общественники и волонтеры за три года существования Общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Представители молодежных объединений – самые активные участники Общественного Совета при Госадмтехнадзоре Московской области. Редко какие мероприятия, организуемые службой с привлечением общественности, проходят без их участия. За три года существования Совета молодые общественники и волонтеры поучаствовали более чем в 600 акциях, флешмобах и рейдах», - сказала Витушева.

О вкладе молодежи в наведении чистоты и порядка в Подмосковье руководитель Госадмтехнадзора Московской области рассказала в День молодежи.

Она отметила, что наиболее активными стали подмосковные юнармейцы а также члены Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

«За три года ребята принимали участие в 156 субботниках, провели вместе с нашими внештатными инспекторами более 110 рейдов и общественных инспекций по территориям объектов воинской славы, музеев-заповедников, зонам охраны объектов культурного наследия. Юные активисты осуществляли осмотр игровых и спортивных площадок», - сообщила она.

В рамках восстановления порушенных святынь, молодые участники Общественного Совета участвовали в уборке территорий у 38 порушенных и реконструируемых православных храмов в 27 муниципалитетах. Помогая инспекторам, ребята приняли участие в флешмобах, направленных на предупреждение парковок на газонах.

Помимо этого, молодые люди провели около 300 «уроков чистоты» за два года, это занятия по обучению правилам чистоты, порядка и благоустройства для школьников.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в РФ ежегодно, летом, 27 июня.