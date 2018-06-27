РИАМО - 27 июн. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков встретился с лучшими выпускниками Московского педагогического государственного университета и Московской государственной академии физической культуры, в частности, они обсудили перспективы развития спортивной отрасли в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В программу визита в МПГУ входил круглый стол с ректором, преподавательским составом, а также лучшими студентами и выпускниками. Также Роман Терюшков поздравил тех, кто в этом году завершил обучение. Министр физической культуры и спорта Московской области вручил выпускникам дипломы об окончании вуза», - говорится в сообщении.

В формате круглого стола Терюшков и ректор МПГУ Алексей Лубков и представители вузов обсуждали перспективы развития спортивной отрасли в Московской области, возможность трудоустройства лучших выпускников с спортивной индустрии, а также проекты дипломных и курсовых работ, которые оказались наиболее интересными и актуальными на сегодняшний день. В таком же формате и при участии ректора Сергея Сейранова прошла встреча с преподавателями и студенческим активом МГАФК.

В обоих случаях диалог вышел насыщенным и конструктивным. Студентов МПГУ и МГАФК больше всего интересовал вопрос дальнейшего трудоустройства и востребованности своих навыков в профессии. Терюшков отметил, что сегодняшние выпускники – не просто ценные профессиональные кадры для Подмосковья. Они формируют резерв, который поможет обеспечить динамику развития спорта в Московской области.

«Московская область сегодня – один из крупнейших и лидирующих субъектов Российской Федерации, где живут и трудятся около семи миллионов человек. Разумеется, мы нуждаемся в грамотных и высококвалифицированных специалистах, которыми вы, безусловно, являетесь. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы рассмотрели Московскую область как потенциальную территорию для трудоустройства на долгую перспективу», - отметил Терюшков.

По его словам, плодотворное сотрудничество с молодыми специалистами обязано быть одной из приоритетных задач для нынешних управленцев функционеров. Власти региона рады оказать всестороннюю поддержку молодым специалистам, а также готовы рассмотреть любые предложения в раскрытии тренерских потенциалов, в управленческих вопросах, на спортивных объектах.

Стремительно развивающаяся спортивная инфраструктура региона сегодня, как никогда, остро нуждается в притоке молодых кадров, хорошо знакомых с современными методиками работы в спорте, педагогике, управлении, менеджменте.

«Реалии таковы, что тренеры и педагоги старого формата, увы, далеко не всегда готовы воспринимать стремительные изменения в методиках подготовки спортсменов. Сегодня мы переводим все школы на единые современные стандарты подготовки. И в этих условиях только молодые специалисты могут и обязаны соответствовать продиктованным временем стандартам. Для наглядности, конкретики и заинтересованности, должен отметить, что уровень реального дохода по вашим специальностям весьма конкурентоспособен в Подмосковье в сравнении со смежными сферами», - уточнил Терюшков.

Он добавил, что минимальная зарплата тренера в Подмосковье – 45 тысяч рублей. У регионального тренера, воспитавшего и подготовившего олимпийского чемпиона – 250 тысяч рублей. Для этого нужно лишь хорошо и плодотворно работать.