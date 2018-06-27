РИАМО - 27 июн. Раздевалки и урны покрасят на территории зоны отдыха на улице Солнечной в подмосковной Балашихе в рамках работ по благоустройству, в них задействованы семь рабочих, две единицы коммунальной техники и мотокосы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы проводим работы по благоустройству на территории зоны отдыха на улице Солнечной в Балашихе. Ремонтируем и красим лавки, урны, раздевалки, архитектурные элементы. Косим траву. Работы планируем завершить за два дня – до 28 июня», - сказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Балашиха» Евгений Чевычелов.

Он добавил, что работы производятся на площади около 1,5 тысяч квадратных метров. Задействовано семь рабочих, две единицы коммунальной техники и мотокосы. Чевычелов отметил, что работы по благоустройству также ведутся еще в четырех скверах на улицах Чаплыгина и Карбышева, бульваре Нестерова и на проспекте Героев.

«Работы по благоустройству зон отдыха в Балашихе будут проводиться на протяжении всего лета и завершатся осенью. Уборка мусора на этих территориях проводится ежедневно. Покос травы по мере необходимости. Есть положительные отзывы от жителей, которые отмечают, что зоны отдыха содержатся в чистоте», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Всего в 2018 году муниципальное учреждение «Благоустройство Балашиха» произведет работы по благоустройству около 20 зон отдыха. К этим работам приступили в мае.