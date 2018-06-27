РИАМО - 27 июн. Профильный комитет Мособлдумы предложит запланировать в бюджете области субсидию на реконструкцию дороги в Старой Купавне в Богородском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Мособлдуме в среду прошло заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, в рамках которого обсуждался вопрос выделения городу Старая Купавна субсидии на реконструкцию автодороги.

«С данным вопросом в комитет обратился член комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иван Жуков. Он предложил при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в бюджет Московской области учесть поправку о выделении Старой Купавне в 2018 году субсидии в размере 19,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Данные средства планируется направить на реконструкцию дороги, ведущей к микрорайону Бисерово от федеральной трассы М-7 «Волга». Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования составит 1 миллион рублей.

«Реконструкция имеет большую социальную значимость. Она позволит улучшить транспортное обслуживание четырех населенных пунктов, повысит безопасность пешеходов и снизит аварийность на дороге. По результатам голосования по ремонту дорог на портале «Добродел» реконструкция дороги к микрорайону Бисерово от трассы М-7 заняла первое место», – отметил Жуков.

По результатам обсуждения председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев отметил, что комитет согласился с предложением Жукова. Он поручил направить данное решение в комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики с предложением предусмотреть в бюджете Московской области субсидию.