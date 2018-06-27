РИАМО - 27 июн. В Подмосковье необходимо постоянно совершенствовать механизм взаимодействия областных ведомств с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В среду вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов провел очередную рабочую встречу с представителями бизнеса региона. Особое внимание вице-губернатор обратил на качество отработки поступающих вопросов в целях недопущения повторных обращений.

«Необходимо постоянно совершенствовать механизм взаимодействия областных ведомств с представителями бизнеса. Каждый в своем направлении делает очень много. Но, тем не менее, эти обращения - хороший способ обратной связи и понимания, что реально происходит на местах. И там, где возникают повторяющиеся вопросы, нужно готовить системные изменения по их недопущению», — сказал Габдрахманов.

На прошедшей встрече присутствовали представители бизнеса, которые работают на территории Московской области, а также представители органов исполнительной власти Подмосковья и областных подразделений федеральных структур.

Обсуждались вопросы земельно-имущественных отношений, газификации, строительства, создания инфраструктуры, кредитования, также были даны разъяснения по изменениям в системе кадастровой оценки.