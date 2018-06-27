РИАМО - 27 июн. Некоторые иностранцы, приехавшие в Россию как болельщики чемпионата мира по футболу, не планируют потом возвращаться обратно, сообщила вице-президент фонда «Миграция 21 века» Наталья Власова.

По ее словам, одни желают остаться в нашей стране, другие через Россию пытаются попасть в страны Евросоюза

«Если они хотят остаться в качестве беженцев, они должны обратиться в соответствующие структуры (управление по вопросам миграции МВД). Сами по себе они же не могут остаться. Если они останутся просто так, то их поймают, депортируют по решению суда. Наша страна для них является транзитом», - сказала Власова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Для иностранных граждан, купивших билеты на ЧМ в Россию, отдельную визу для поездки в Россию оформлять не нужно. Этим сегодня пытаются воспользоваться десятки африканских и азиатских мигрантов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.